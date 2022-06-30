Kulaktan dolma bilgileri unutun! Maymun Çiçeği virüsü hakkında bilinmesi gerekenler

Maymun Çiçeği nedir?

Maymun çiçeğinin ilk defa Orta ve Batı Afrika'nın tropikal yağmur ormanlarında ortaya çıkan ve zaman zaman diğer bölgelere sıçrayan viral bir zoonotik hastalık olduğunu ifade eden Doç. Dr. Nafiz Koçak, “Nadir bir hastalık olan maymun çiçeği hastalığı CDC'ye göre ilk kez 1958'de Danimarka’da laboratuvarda çalışılan maymunlarda çiçek benzeri bir hastalık salgınının ortaya çıkmasıyla keşfedilmiştir, bu nedenle 'maymun çiçeği' adı verilmiştir.