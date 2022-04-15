Küfür edip mültecilere isyan etti! Kardeşlerim'in Akif'i Celil Nalçakan fena patladı
Oyuncu Celil Nalçakan, sosyal medya hesabından tacizci mülteci haberlerinin yayılması sonrası mültecilere tepkisini sert bir şekilde dile getirdi.
ATV ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim'de Akif karakterine hayat veren başarılı oyuncu Celil Nalçakan'ın sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım dikkat çekti.
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Son zamanlarda tacizci mülteci haberlerinin yayılmasından rahatsızlık duyan oyuncu Twitter hesabından tepkisini dile getirdi.
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43 yaşındaki oyuncu Celil Nalçakan Twitter hesabından "Vatanımda sapık mülteci istemiyorum" diyerek isyan etti.
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Sözlerine devam eden ünlü oyuncu, "Bir s...gidin" diyerek mültecileri küfür etti.
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