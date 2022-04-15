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Küfür edip mültecilere isyan etti! Kardeşlerim'in Akif'i Celil Nalçakan fena patladı

Küfür edip mültecilere isyan etti! Kardeşlerim'in Akif'i Celil Nalçakan fena patladı

Oyuncu Celil Nalçakan, sosyal medya hesabından tacizci mülteci haberlerinin yayılması sonrası mültecilere tepkisini sert bir şekilde dile getirdi.

Küfür edip mültecilere isyan etti! Kardeşlerim'in Akif'i Celil Nalçakan fena patladı

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim'de Akif karakterine hayat veren başarılı oyuncu Celil Nalçakan'ın sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım dikkat çekti.

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Küfür edip mültecilere isyan etti! Kardeşlerim'in Akif'i Celil Nalçakan fena patladı

Son zamanlarda tacizci mülteci haberlerinin yayılmasından rahatsızlık duyan oyuncu Twitter hesabından tepkisini dile getirdi.

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Küfür edip mültecilere isyan etti! Kardeşlerim'in Akif'i Celil Nalçakan fena patladı

 43 yaşındaki oyuncu Celil Nalçakan Twitter hesabından "Vatanımda sapık mülteci istemiyorum" diyerek isyan etti.

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Küfür edip mültecilere isyan etti! Kardeşlerim'in Akif'i Celil Nalçakan fena patladı

Sözlerine devam eden ünlü oyuncu, "Bir s...gidin" diyerek mültecileri küfür etti.

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