Küçükçekmece'de 'koku' isyanı! Vatandaşlar ve esnaf tepki gösterdi

"BALKON AÇAMAYACAK DURUMA GELDİK"

Bu sene çok rahatsız edici bir kokuyla karşılaştıklarını belirten Aydan Emsa ise "Balkon açamayacak duruma geldik. En büyük keyfimiz balkonda kahvaltı yapmak, ama kahvaltımızı yapamadan içeri girdik. Buna bir çözüm olursa çok sevineceğiz" dedi. Bu sabahtan beri ağır bir koku geldiğini ifade eden esnaf Uğur Kaldan da "İçeriye kadar sızıyor. Müşterinin geleceğini sanmıyorum. Ben olsam gelmem. Belediyeyi aradık ama şu saate kadar bir şey görmedik. Ceset kokusu gibi, etrafı aradık hayvan leşi mi diye. Ağır bir koku" dedi.