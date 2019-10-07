Küçükçekmece'de duvar ve kolonlarında çatlaklar oluşan okul önünde eylem

“Burada hiçbir risk yok"

Toplanan veliler ve öğrencilere konuşan Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü İsa Kanıcı, "Değerli çocuklar, bir arkadaşınızın burnu kanamasın diye arkamda gördüğünüz binadan bin tane, iki bin tane hatta sonsuz tane binayı yıkarız yeniden sıfır yaparız. Devletimiz, milletimiz en güzelini, mükemmelini yapar. Burada güçlendirme yapıldı. İşin erbabı olan profesörlerimiz inceleme yaptı. Burada hiçbir risk yok.” Dedi.