Küçükçekmece Gölü'nde korkunç görüntü! Binlerce ölü balık kıyıya vurdu

İstanbul Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göldeki kirlilik ve balık ölümleri üzerinde bir ekip gönderdiklerini belirterek, "Ölen balıklardan ve sudan numune aldık ve laboratuvara gönderdik. Sonuçlar açıklanınca paylaşacağız. Birkaç ay önce de benzer bir durum yaşanmıştı ama bu defa ölümlerin daha fazla olduğunu söyleyebiliriz." dedi.