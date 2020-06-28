Küçükçekmece Gölü'nde korkunç görüntü! Binlerce ölü balık kıyıya vurdu
İSTANBUL Küçükçekmece Gölü'nde henüz nedeni bilinmeyen sebeplerden ötürü ölen binlerce balık ve yengeç kıyıya vurdu. Bazı balıkçılar ölmek üzere olan balıkları toplayarak tekneleriyle denize atıyor.
Her yıl benzer olayların yaşandığını söyleyen vatandaşlar ve balıkçılar, son zamanlardaki balık ölümlerinin ise son yıllarda yaşananlardan daha fazla olduğunu kaydetti. Bazı balıkçılar ölmek üzere olan balıkları toplayarak tekneleriyle denize atıyor.
İstanbul Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göldeki kirlilik ve balık ölümleri üzerinde bir ekip gönderdiklerini belirterek, "Ölen balıklardan ve sudan numune aldık ve laboratuvara gönderdik. Sonuçlar açıklanınca paylaşacağız. Birkaç ay önce de benzer bir durum yaşanmıştı ama bu defa ölümlerin daha fazla olduğunu söyleyebiliriz." dedi.
Uzun yıllardır balıkçılık yapan Emin Şence, kitlesel balık ölümlerinin birincil nedeninin göldeki kirlilik ve oksijen yetersizliği olduğunu söyledi.
Şence, "Tüm balıklarımız ölmeye başlıyor. Civardaki fabrikaların atıkları bu ölümlerde etkili. Göl balçık haline geldi, çamur gibi. Rüzgar fırtına olduğunda tabandaki çamurlar ortaya çıkıyor ve balıkları etkiliyor. Gölün tabanı temizlenmeli. Küçük, büyük tüm balıklar ölmeye başladı. Lodos olduğunda su cam gibi oluyor ve balıklar yaşıyor ama bir haftadır göldeki su denize doğru akıyor. " diye konuştu.