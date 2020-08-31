Küçük Emrah istediği ücret ile dudak uçuklattı servetiyle biliniyor

Küçük Emrah olarak ünlenen Emrah İpek, şarkıcılıktan kazandığı parayla hatırı sayılır bir servet edindi. Cimliği ile bilinen Emrah, paraya hayli düşkün. Ünlü bir içecek firması şarkıcı ve oyuncu olan 49 yaşındaki Emrah'a reklam yüzü olması için teklif götürdü.