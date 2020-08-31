Küçük Emrah istediği ücret ile dudak uçuklattı servetiyle biliniyor
Cimriliği ve servetiyle bilinen şarkıcı Emrah reklam filmi için istediği ücret dudak uçuklattı.
Küçük Emrah olarak ünlenen Emrah İpek, şarkıcılıktan kazandığı parayla hatırı sayılır bir servet edindi. Cimliği ile bilinen Emrah, paraya hayli düşkün. Ünlü bir içecek firması şarkıcı ve oyuncu olan 49 yaşındaki Emrah'a reklam yüzü olması için teklif götürdü.
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Dizilerde rol almak için bölüm başı 100 bin TL istediği konuşulan Emrah'ın reklam filmi için istediği ücret gündeme oturdu.
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Ünlü şarkıcı, içecek firmasının reklam yüzü olmak için 10 milyon TL istedi.
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Emrah'ın fiyat konusunda içecek firması ile anlaşamadığını öğrenildi.
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