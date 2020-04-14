Küçük bazlama nasıl yapılır tek lokmalık lezzet!
Kahvaltıda tek lokmalık ağzınıza atabileceğiniz küçük bazlama yapmanın püf noktalarını bir araya getirdik!
Hem pratik bir şekilde hem de oldukça doyurucu olan küçük bazlamalar ile sabah kahvaltılarınızı neşelendirin. Evde küçük bazlama yapmanın en kolay adımlarını sizler için araştırdık.
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Malzemeler
1/2 paket yaş maya,
3,5 su bardağı un,
1 su bardağı ılık süt,
1/2 su bardağı tereyağı,
1 tatlı kaşığı tuz,
1 çay kaşığı şeker yeterli olacaktır.
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Yapılış aşaması
Ilık sütün 2 yemek kaşığıyla mayayı çözdürün ve 10 dakika bekletin. Unu bir kaba eleyin. Tuz hariç tüm malzemeyi ilave edin.
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Aktive olmuş mayayı ekleyerek mayanın tüm hamura karışmasını sağlayın. En son tuzu ekleyin ve homojen bir kıvam oluncaya kadar yoğurmaya devam edin.
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