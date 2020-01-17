Kubilay Aka'nın mesajlar attığı Beyza Güneş bakın kim tehditi yalanladı

Miray yanındayken de mesajlaştı: Genç kızın kendisine Miray ile olan ilişkisini hatırlatması üzeri Aka, genç kıza "İlişkimizde kopmalar yaşıyoruz ciddi bir şey yaşamıyoruz. Bu yaşta birinin ciddi bir ilişki yaşaması doğru değil" yanıtı verdi. Aka ayrıca genç kıza Miray yanındayken de mesajlaşabileceğini söyledi.