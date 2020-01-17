Kubilay Aka'nın mesajlar attığı Beyza Güneş bakın kim tehditi yalanladı
Kubilay Aka'nın Miray Daner'i aldatarak cinsel içerikli mesajlar attığı Beyza Güneş ortaya çıktı. Aka'nın ihanet iddiaları hakkında bakın neler söyledi.
Son günlerde Miray Daner ile barıştığı konuşulan Kubilay Aka'nın ihanet mesajları gündeme bomba gibi düştü. İzmir'de 25 yaşında bir üniversite öğrencisi ile mesajlaşan Aka'nın genç kıza cinsel içerikli mesajlar attığı ortaya çıktı. Aka, tehdit edildiğini iddia etti. Mesajları attığı genç kız Beyza Güneş ise tehdit iddialarını yalanladı.
Miray yanındayken de mesajlaştı: Genç kızın kendisine Miray ile olan ilişkisini hatırlatması üzeri Aka, genç kıza "İlişkimizde kopmalar yaşıyoruz ciddi bir şey yaşamıyoruz. Bu yaşta birinin ciddi bir ilişki yaşaması doğru değil" yanıtı verdi. Aka ayrıca genç kıza Miray yanındayken de mesajlaşabileceğini söyledi.
Vaadlerde bulundu: İddialara göre, kızdan sürekli video göndermesini isteyen Aka genç kıza duygusal vaatler bulunmuş ve bu vaadleri yerine getirmemişti. Gizli buluşmaların ardından genç kızla birden ilişkisini kesmesi genç kızı sinirlendirdi bu nedenle de genç kız intikam olarak mesajlarını 2.Sayfa ekibine göndererek Aka'yı ifşa etti.
İşte 2. Sayfa'da Kubilay Aka'nın açıklamaları
İddialar için 2.Sayfa canlı yayına bağlanan Kubilay Aka, şunları söyledi:
Tehdit ediliyorum: "Ben birkaç gündür tehdit ediliyorum zaten konuyla alakalı. Durum budur savcılığa da başvuracağım. Sonuçta bu suç, böyledir durum. Sizin de bilginiz olsun.''