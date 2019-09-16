Kubilay Aka'dan ayrılan Miray Daner'in keyfi yerinde! Hilal Altınbilek'le aldatmıştı
Kubilay Aka'nın ihaneti ile yıkılan Miray Daner'in keyfi yerine gelmeye başladı.
Gözde çift Miray Daner ve Kubilay Aka çiftinin ayrılığına ihanet dahil olmuş, ortalık fena karışmıştı. Aka, Daner'den ayrılırken 'İki buçuk seneye yakın olan ilişkimizde her şeye karşı dimdik durduk ilişkimizin sonuna kadar da o güzel gözlerden başka bir göze bakmadım. Bu yüzden bir ihanet söz konusu bile olamaz'' sözlerini sosyal medya hesabına yazmış ardından da Bir Zamanlar Çukurova'nın güzeli Hilal Altınbilek ile görüntülenmişti.
Ayrılık sonrası adı ihanet iddialarının başrolünde geçen Hilal Altınbilek dışında kimse açıklama yapmamış, sessizliğini korumuştu ki Miray Daner, normal hayatına yavaş yavaş dönüş yapıyor.
Ayrılığın ardından uzun bir süre sessiz kalan sosyal medya paylaşımı dahi yapamayan Miray Daner, paylaşımlarına başladı ve mutluluk pozları veriyor.
Daner, geçtiğimiz hafta bu fotoğrafı sosyal medya hesabına yüklemiş, takipçileri, bu fotoğrafı 'nispet pozu' olarak algılamıştı.