Kubilay Aka ile ayrılan Miray Daner'den nispet pozu! 'Ne kaybettiğini görsün'
Miray Daner, Kubilay Aka ilişkisinin bitme sebebi olarak Hilal Altınbilek gösterilince Daner'den nispet pozu geldi.
Miray Daner, şimdilerde Çukur dizisinde yer alan Kubilay Aka ile 2,5 yıllık ilişkilerini bitirmelerinin ardından sosyal medya hesabı Instagram'dan nispet pozu paylaştı. Aka ile olan mutlu birlikteliğinin bitme nedeni olarak Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Hilal Altınbilek gösterilince Daner'in paylaşımına 'nispet yapıyor' yorumları yağdı.
Miray Daner ile ayrılığının hemen ardından Kubilay Aka, bir kadınla samimi bir şekilde otururken görülmüş, birçok kişi fotoğraftaki kadının Hilal Altınbilek olduğunu iddia edince ortalık karışmıştı.
Aka, Daner ile ayrılığının sosyal medya hesabından duyururken, ''İki buçuk seneye yakın olan ilişkimizde her şeye karşı dimdik durduk ilişkimizin sonuna kadar da o güzel gözlerden başka bir göze bakmadım. Bu yüzden bir ihanet söz konusu bile olamaz'' demiş olmasına rağmen bir kadınla samimi görüntülenmişti.
Gözde çiftin ayrılık nedenleri arasına ihanet iddiaları da girince ikilinin hayranları ikiye bölünmüştü. Uzun bir aradan sonra Instagram hesabından paylaşım yapan Miray Daner'in mutluluk pozu da bu nedenle kendisine ihanet ettiği iddia edilen Kubilay Aka'ya nispet olarak algılandı.