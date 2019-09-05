Kubilay Aka ile ayrılan Miray Daner'den nispet pozu! 'Ne kaybettiğini görsün'

Aka, Daner ile ayrılığının sosyal medya hesabından duyururken, ''İki buçuk seneye yakın olan ilişkimizde her şeye karşı dimdik durduk ilişkimizin sonuna kadar da o güzel gözlerden başka bir göze bakmadım. Bu yüzden bir ihanet söz konusu bile olamaz'' demiş olmasına rağmen bir kadınla samimi görüntülenmişti.