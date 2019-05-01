Kubat Talabani hayalini açıkladı: Keşke Arya Stark’i kabinemizde Bakan yapabilseydik
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani, Game Of Thrones’un karakterlerinden olan Arya Stark’ın bölgenin gelecek kabinesinde yer almasını istediğini söyledi.
Rudaw'da yer alan habere göre Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani, resmi Twitter hesabından, tüm dünyanın takip ettiği Game Of Thrones dizisinde Arya Stark karakterine hayat veren Maisie Williams için “Keşke Arya Stark’i bir sonraki kabinemizde Bakan yapabilseydik” paylaşımında bulundu.
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Tutuğunu koparak bir kadın figürü olan Arya Stark, Game Of Thrones dizisinde ön plana çıkıyor.
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Maisie Williams tarafından canlandırılan Arya Stark karakteri başına buyruk, sırdan istekleri olmayan farklı bir kadın olarak rol alıyor.
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Amerikan yapımı Game Of Thrones, David Benioff ile D. B. Weiss tarafından yaratılan fantastik televizyon dizisidir.
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