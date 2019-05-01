Kubat Talabani hayalini açıkladı: Keşke Arya Stark’i kabinemizde Bakan yapabilseydik

Rudaw'da yer alan habere göre Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani, resmi Twitter hesabından, tüm dünyanın takip ettiği Game Of Thrones dizisinde Arya Stark karakterine hayat veren Maisie Williams için “Keşke Arya Stark’i bir sonraki kabinemizde Bakan yapabilseydik” paylaşımında bulundu.