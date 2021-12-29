Kripto para Bitcoin son 7 ayın en kötü performansını sergiledi
Bitcoin'in aralık ayında yüzde 15'ten fazla değer kaybederek Mayıs 2021'den sonraki en kötü aylık performansa ilerlediği kaydedildi. Oxford Üniversitesinde görevli ekonomi profesörü Robert McCauley, geçtiğimiz günlerde, kripto para Bitcoin'in saadet zincirinden tehlikeli olduğunu öne sürmüş, "Bir Bitcoin sahibinin nakit çekmesinin tek yolu bir başkasına satış yapmaktır" ifadesini kullanmıştı.
Bitcoin, içinde bulunduğumuz aralık ayında yüzde 15'ten fazla değer kaybetti.
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Mayıstan günümüze kadar ki en kötü aylık performansa doğru ilerliyor.
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Ayrıca 200 günlük hareketli ortalamasının sınırında bulunan Bitcoin, önceki akşam itibariyle yüzde 6'dan fazla düştü.
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BloombergHT'nin haberine göre; en büyük ikinci kripto para olan Ethereum da 3 bin 800 dolar sınırında bulunurken Bloomberg Galaxy Kripto Para Endeksi yüzde 7 civarında geriledi.
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