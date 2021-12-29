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Kripto para Bitcoin son 7 ayın en kötü performansını sergiledi

Kripto para Bitcoin son 7 ayın en kötü performansını sergiledi

Bitcoin'in aralık ayında yüzde 15'ten fazla değer kaybederek Mayıs 2021'den sonraki en kötü aylık performansa ilerlediği kaydedildi. Oxford Üniversitesinde görevli ekonomi profesörü Robert McCauley, geçtiğimiz günlerde, kripto para Bitcoin'in saadet zincirinden tehlikeli olduğunu öne sürmüş, "Bir Bitcoin sahibinin nakit çekmesinin tek yolu bir başkasına satış yapmaktır" ifadesini kullanmıştı.

Kripto para Bitcoin son 7 ayın en kötü performansını sergiledi

Bitcoin, içinde bulunduğumuz aralık ayında yüzde 15'ten fazla değer kaybetti.

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Kripto para Bitcoin son 7 ayın en kötü performansını sergiledi

Mayıstan günümüze kadar ki en kötü aylık performansa doğru ilerliyor.

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Kripto para Bitcoin son 7 ayın en kötü performansını sergiledi

Ayrıca 200 günlük hareketli ortalamasının sınırında bulunan Bitcoin, önceki akşam itibariyle yüzde 6'dan fazla düştü.

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Kripto para Bitcoin son 7 ayın en kötü performansını sergiledi

BloombergHT'nin haberine göre; en büyük ikinci kripto para olan Ethereum da 3 bin 800 dolar sınırında bulunurken Bloomberg Galaxy Kripto Para Endeksi yüzde 7 civarında geriledi.

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