Kredi kartımı yolla Okan! Ödül gecesine Demet Akalın damgası!

Önceki akşam Beşiktaş Swiss Otel'de "Uluslararası İstanbul Ödülleri" gecesi düzenlendi. Sunuculuğunu Ebru Akel ve Onur Büyüktopçu'nun üstlendiği ödül töreninde sunucu, oyuncu İlker Ayrık kanser tedavisi gören çocuklar için POS makinesiyle bağış topladı. Bu yıl ilk kez gerçekleştirilen ödül töreninde sahne alan Demet Akalın Yılın en iyi pop kadın şarkıcısı " seçilirken, diğer kategorideki ödüller de sahiplerini buldu. Akalın geceye şarkılarıyla damga vururken, pos makinesiyle 20 bin TL'ye bağış yaptı..