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Kredi kartımı yolla Okan! Ödül gecesine Demet Akalın damgası!

Kredi kartımı yolla Okan! Ödül gecesine Demet Akalın damgası!

Bu yıl ilk kez verilen "Uluslararası İstanbul Ödülleri1 önceki akşam Beşiktaş Swiss Otel'de sahiplerini buldu. Sunuculuğunu Ebru Akel ve Onur Büyüktopçu'nun üstlendiği ödül töreninde sunucu, oyuncu İlker Ayrık kanser tedavisi gören çocuklar için POS makinesiyle bağış topladı. Gecede "Yılın en iyi pop kadın şarkıcısı " seçilen Demet Akalın pos makinesiyle 20 Bin TL bağış yaptı!

Kredi kartımı yolla Okan! Ödül gecesine Demet Akalın damgası!

   Önceki akşam Beşiktaş Swiss Otel'de "Uluslararası İstanbul Ödülleri"  gecesi düzenlendi. Sunuculuğunu Ebru Akel ve Onur Büyüktopçu'nun üstlendiği ödül töreninde sunucu, oyuncu İlker Ayrık kanser tedavisi gören çocuklar için POS makinesiyle bağış topladı. Bu yıl ilk kez gerçekleştirilen ödül töreninde sahne alan Demet Akalın Yılın en iyi pop kadın şarkıcısı " seçilirken, diğer kategorideki ödüller de sahiplerini buldu. Akalın geceye şarkılarıyla damga vururken, pos makinesiyle 20 bin TL'ye bağış yaptı.. 

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Kredi kartımı yolla Okan! Ödül gecesine Demet Akalın damgası!

POS makinesiyle bağış topladı

Bu yıl ilk kez verilen ‘Uluslararası İstanbul Ödülleri’ önceki akşam Beşiktaş'ta bir otelde sahiplerini buldu. Gecede İlker Ayrık, kanser tedavisi gören çocuklar için POS makinesiyle bağış topladı

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Kredi kartımı yolla Okan! Ödül gecesine Demet Akalın damgası!

Yılın en iyi pop kadın sanatçısı seçildi

Sunuculuğunu Ebru Akel ve Onur Büyüktopçu’nun üstlendiği ödül töreninde kırmızı halı röportajlarını ise Duygu Çakmak ve Rüya Coriç yaptı. Demet Akalın, ‘Yılın en iyi pop kadın şarkıcısı’ seçildi.

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Kredi kartımı yolla Okan! Ödül gecesine Demet Akalın damgası!

Geçmişte araba kazandığını hatırlattı

İlker Ayrık, kanser tedavisi gören çocuklar için POS makinesiyle bağış topladı. Gecede sahne alan Demet Akalın, Ayrık’ın sunduğu yarışma programından araba kazandığını söyleyip şu ifadeleri kullandı.. 

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