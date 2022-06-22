Kredi kartımı yolla Okan! Ödül gecesine Demet Akalın damgası!
Bu yıl ilk kez verilen "Uluslararası İstanbul Ödülleri1 önceki akşam Beşiktaş Swiss Otel'de sahiplerini buldu. Sunuculuğunu Ebru Akel ve Onur Büyüktopçu'nun üstlendiği ödül töreninde sunucu, oyuncu İlker Ayrık kanser tedavisi gören çocuklar için POS makinesiyle bağış topladı. Gecede "Yılın en iyi pop kadın şarkıcısı " seçilen Demet Akalın pos makinesiyle 20 Bin TL bağış yaptı!
Önceki akşam Beşiktaş Swiss Otel'de "Uluslararası İstanbul Ödülleri" gecesi düzenlendi. Sunuculuğunu Ebru Akel ve Onur Büyüktopçu'nun üstlendiği ödül töreninde sunucu, oyuncu İlker Ayrık kanser tedavisi gören çocuklar için POS makinesiyle bağış topladı. Bu yıl ilk kez gerçekleştirilen ödül töreninde sahne alan Demet Akalın Yılın en iyi pop kadın şarkıcısı " seçilirken, diğer kategorideki ödüller de sahiplerini buldu. Akalın geceye şarkılarıyla damga vururken, pos makinesiyle 20 bin TL'ye bağış yaptı..
POS makinesiyle bağış topladı
Bu yıl ilk kez verilen ‘Uluslararası İstanbul Ödülleri’ önceki akşam Beşiktaş'ta bir otelde sahiplerini buldu. Gecede İlker Ayrık, kanser tedavisi gören çocuklar için POS makinesiyle bağış topladı
Yılın en iyi pop kadın sanatçısı seçildi
Sunuculuğunu Ebru Akel ve Onur Büyüktopçu’nun üstlendiği ödül töreninde kırmızı halı röportajlarını ise Duygu Çakmak ve Rüya Coriç yaptı. Demet Akalın, ‘Yılın en iyi pop kadın şarkıcısı’ seçildi.
Geçmişte araba kazandığını hatırlattı
İlker Ayrık, kanser tedavisi gören çocuklar için POS makinesiyle bağış topladı. Gecede sahne alan Demet Akalın, Ayrık’ın sunduğu yarışma programından araba kazandığını söyleyip şu ifadeleri kullandı..