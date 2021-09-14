Kredi imkanı da var! Yapılandırmadan emeklilik çıktı

Son başvuru tarihi 30 Eylül'e uzatılan yapılandırma vatandaşın devlete olan bütün borçlarını kapsarken aynı zamanda emeklilik yolunu da açıyor. Yapılandırma ile devlete olan borçların tüm faiz ve cezaları silinirken ana paraya sadece enflasyon farkı eklenecek. Eğer peşin ödemeyi seçerseniz bu eklenen farkın da yüzde 90'ı silinecek. Yapılandırma kamuya prim borcu olanlar ya da geçmiş primlerini yeniden canlandırmak (ihya) isteyenler için de fırsat sunuyor. Üstelik büyük bir ödeme avantajı da sağlanıyor. Faruk Erdem yazısında detaylara yer verdi: