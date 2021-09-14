Kredi imkanı da var! Yapılandırmadan emeklilik çıktı
Bu ayın sonunda bitecek olan yapılandırma ile kolay emeklilik imkanı da sunuluyor. Silinen Bağ-Kur günlerini canlandırmak isteyenler çok daha uygun fiyatlarla emeklilik yolunu açacak
Son başvuru tarihi 30 Eylül'e uzatılan yapılandırma vatandaşın devlete olan bütün borçlarını kapsarken aynı zamanda emeklilik yolunu da açıyor. Yapılandırma ile devlete olan borçların tüm faiz ve cezaları silinirken ana paraya sadece enflasyon farkı eklenecek. Eğer peşin ödemeyi seçerseniz bu eklenen farkın da yüzde 90'ı silinecek. Yapılandırma kamuya prim borcu olanlar ya da geçmiş primlerini yeniden canlandırmak (ihya) isteyenler için de fırsat sunuyor. Üstelik büyük bir ödeme avantajı da sağlanıyor. Faruk Erdem yazısında detaylara yer verdi:
Geçmişte Bağ-Kur kapsamında sigortalı olup primlerini yatırmayanların borcu birikiyor. Eğer bu borcu ödemezlerse günleri dondurulup ödeyecekleri para da siliniyor. Bağ-Kur'lular daha sonra bu günlere ihtiyaç duyarlarsa güncel asgari ücret miktarı üzerinden hesaplanan yeni ödemeyle satın alabiliyor.
Yapılandırma ile geçmişte prim borcu nedeniyle dondurulan sigortalılık süreleri daha düşük ödemeyle ihya ediliyor. Güncel prim tutarı yerine söz konusu dönemdeki tutar enflasyon ile güncellenerek ödeniyor. Bunun için SGK'ya başvurup yapılandırma kapsamında ihya yapmak istediğinizi bildirmeniz gerekiyor.
Borcunu yapılandırarak ya da primlerini ihya ederek emekli olacak kişiler, ödemelerin tamamlanmasının ardından aylığa kavuşabiliyor.