Kraliçe'nin ardından! 22 Kasım 'Yeni Rakılı Frak Darbesine' karışan 5 AK Partili

Dün bir arkadaşım sordu:

Sen çok güzel “Post mortem” obituary yazıları yazarsın. Kraliçe’nin ardından bir şey yazmayacak mısın?”

Yazılacak her şey yazıldı da bana ne kaldı diye düşündüm.

Kraliçe’nin İstanbul’u ziyareti sırasında tanışmamdan başka şahsi bir hatıram yok.

Ama aklımda kalan çok etkileyici bir sahne var.

Türkiye Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün İngiltere’ye yaptığı resmi ziyaret sırasında 22 Kasım 2011 akşamı sarayda verilen yemek…

O yemeğe katılmayı çok arzu ederdim ama Cumhurbaşkanı Gül beni davet etmemişti.

Çünkü o yemekte Türk siyaset tarihine geçen bir “Muhafazakar frak devrimi” yapılmıştı. (Ben devrim diyorum ama bazı Jakoben AKP’ liler buna “22 Kasım Frak darbesi” diyor.)

Allah’tan davetli gazetecilerden biri, Hürriyet’ten Sedat Ergin o geziyi öyle güzel yazdı ki, merakla ve keyifle okudum.…

Kraliçeyi o devrim gecesinden alıntılarla uğurlayacağım.

Masada o günün AKP'sinden 7 MHP'sinden 1, CHP'sinden 1 kişi

Şurası herkesin bildiği bir gerçek. AKP’nin kurucu babaları smokinden hiç hazzetmez ve özellikle uzak durur.

Mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan bugüne kadar hiç smokin giymemiştir. Frak giymek ise, akıllarına bile gelmemiştir.

O ziyaretin “Türk frak tarihi” açısından çok önemli bir özelliği var diye başlamıştım.

Bilebildiğim kadarı ile AKP’li üst düzey bir siyasetçi ilk defa orada frak giymişti.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’dü o siyasetçi.

Ama o gece aynı salonda bugün çok gündemde olan başka Türk siyasetçiler de vardı.

Bunlardan biri bugünün Savunma Bakanı Hulusi Akar’dı. O yemeğe Genelkurmay İkinci Başkanı olarak katılmıştı.

Öteki ise bugün AKP milletvekili olan Tuğrul Türkeş’ti…O gün o da MHP’liydi.

Ayrıca, AKP’den Nursuna Memecan, Münevver Ökten, Seyit Sertçelik, CHP’den Prof. Aytuğ Atıcı da resmi davetliler arasındaydı.

Bugünün altılı masasından 2 muhafazakar yemekteydi

Masadaki üst düzey iki öteki siyasetçiye gelince…Bugün artık AKP saflarında değil, ama Muhalefet kanadının ön saflarındalar.

O ikisi bugün Altılı masada oturuyor.

Biri Deva Partisi Başkanı Ali Babacan, öteki ise Gelecek Partisi Başkanı Ahmet Davutoğlu.

Güzel bir detay da vereyim.

O yemekte Dışişleri Bakanı Prof. Davutoğlu’na Kraliçe’nin kızı Prenses Anne eşlik etti.

Hani şu Crown dizisinden çok iyi tanıdığımız Anne…

Muhafazakar AKP'nin frak zincirini kırdığı geceden sahneler

Muhafazakar AKP’nin reddettiği ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin başkanlık kürsünden bile indirdiği papyon o gece, hem de frakın üstünde Kraliçe sayesinde AKP protokoluna girmişti.

Beyaz bir tuvalet giymiş olan Kraliçe’nin yanında ilk kez giydiği frakıyla Cumhurbaşkanı Gül duruyordu. Gül, frakın üstüne İkinci Elizabeth’in 2008 yılında Ankara ziyareti sırasında kendisine takdim ettiği Kraliyet Nişanı’nı takmıştı.

Frakı en iyi taşıyan gazeteci kimdi ve Başbakan ona ne sordu

Türk Muhafazakar tarihinin bu frak devrimi gecesinin tanığı olarak 6 gazeteci de o salondaydı. Bu gazeteci ve yazarlar Sedat Ergin, Murat Belge, Eyüp Can, Erdal Şafak, Hakan Çelik ve Derya Sazak’dı.

Frakı en iyi taşıyan Türk gazeteci galiba Radikal Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Eyüp Can’dı.

Bence Güneri Cıvaoğlu, Hasan Abi (Cemal) ve ben de o geceye yakışırdık.

Ama bu taktirde frakı en iyi taşıyan gazeteci ödülü değişebilirdi.

İngiltere Başbakanı Cameron’ın, Eyüp Can’a, Türk basınıyla ilgili gelişmeleri yakından izlediklerini belirtip, şunu sordu:

“Sıkıntı var mı…

Belli ki İngiliz Başbakan Ankara ufkunda doğmakta olan tehlikeyi iyi farketmişti.

Gül'ün ve Kraliçe'nin davetlisi Türk işinsanları içinde frakı en iyi taşıyanı

Saraydaki yemeğe Türk iş dünyasını temsilen Gül’ün davetli kontenjanından Rifat Hisarcıklıoğlu, Mehmet Ali Yalçındağ, Remzi Gür, Ferit Şahenk, Hamdi Akın, Mustafa Çıkrıkçıoğlu ve Ali Kibar katıldı.

Bu arada, Rahmi Koç ve Suzan Sabancı Dinçer, yemeğe Kraliyet ailesinin “özel davetliler” listesinden katıldılar.

Bence onlar arasında da frakı en iyi taşıyan işinsanı Mehmet Ali Yalçındağ’dı…

Rahmi Koç’un fraklı fotoğrafını bulamadığım için onu yarışma dışı bıraktım.

Görseydim eminim ödülü o alırdı.

John Dory ile başlayıp hurma ile biten bir menü

Sedat Ergin o tarihi frak yemeğinin menüsünü de bütün ayrıntıları ile yazmış:

Yemekte;

(*) Başlangıç olarak Avrupa ve Avustralya sahillerinde çıkan John Dory balığı filetosu,

(*) Ana yemek olarak da sebze garnitürü eşliğinde kuzu sırtı madalyonları ve salata,

(*) Tatlı olarak, mandalinalı çikolata tartı ve en son olarak meyve faslında hurma, üzüm, elma ve ananas ikram edilmiş.

Tarihi bir muhafazakar frak yemeği elbette hurmasız bitmezdi…

Eminem hurmalar Harrods’dan gelmiştir…

Covid enflasyonundan önce 100 gramı 9 Pounddu.

Geliyorum başlıktaki o soruya: Yeni Rakı o masaya nasıl sızdı

Yemeğin davetlilerinden biri de, dünyanın en büyük içki grubu Diageo’nun İcra Kurulu Başkanı Franz Humer’di…

Peki Kraliçe, bir alkollü içki devinin yöneticisini, muhafazakar bir Cumhurbaşkanının yemeğine neden davet eder?

Çok basit, çünkü Diaggio, 9 ay önce, tam tarihi ile 22 Şubat 2011 günü, Türkiye’nin tarihi içki kuruluşu Tekel’i satın aldığını açıklamıştı.

Tekel demek Yeni Rakı demekti.

Anlayacağınız menüde Yeni Rakı yoktu, ama Yeni Rakı’nın sahibi vardı.

İngiliz Şampanyası, Fransız şarabı ve Portekiz purosu

Peki bir içki devinin de oturduğu masada hangi içkiler içilir?

Sedat Ergin Hürriyet’te bunu da ayrıntılı yazmıştı.

İkram edilen içkilerin listesi:

(*) Şampanya: Denbies Cubitt Reserve 2006 (İngiliz),

(*) Beyaz şarap: Meursault-Charmes 1er Cru 2006 (Fransız-Burgundy), (*) Kırmızı şarap: Chateau Cos d’Estournel 1989, St Estephe (Fransız-Bordeux),

(*) Tatlı şarap: Chateau Lafaurie-Peyraguey 1997 (Fransız-Bordeux), Porto şarabı: Royal Vintage Port 1963 (Portekiz)

Değerlendirmesini içki uzmanı Mehmet Yalçın’a bırakıyorum.

Kraliçe o gece en çok kimle sohbet etti

Yemekten sonra kahve içmek üzere yan salona geçildi. Burada yapılan sohbetlerde Cumhurbaşkanı Gül Türk konukların bir bölümünü Kraliçe Elizabeth’e daha yakından tanıttı.

Kraliçe’nin Londra’da yaşayan ünlü yazar Elif Şafak’la olan sohbeti özellikle dikkat çekiciydi. Gül, Şafak’ın kitapları çok satan başarılı bir edebiyatçı olduğunu anlattıktan sonra Elif Şafak, okurları arasında kadınların geniş bir yer tuttuğunu anlattı.

Cumhurbaşkanı Gül o tarihi frak gecesinde Kraliçe'ye ne dedi?

Hürriyet yazarı Sedat Ergin, Cumhurbaşkanı Gül’e yemekte Kraliçe ile neler konuştuklarını sormuş. Gül, “Ben kendisine geleneklerin ne kadar önemli olduğunu, geleneklerin aset (zenginlik) olduğunu söyledim, ‘bunları koruyun’ dedim” karşılığını vermiş.

Evet büyük bir Kraliçe’nin ardından yazabileceğim en güzel orbituary yazısı böyle bir şey olabilirdi.

Teşekkürler Sedat…

God save the King…

Ve tabi Allah da bizi korusun…