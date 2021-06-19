'Kral Kaybederse' dizisi için bomba iddia! Başrolde Kıvanç Tatlıtuğ olabilir!

Kral Kaybederse, ilişkide bağımlılık ve narsistik kişilik bozukluğunun çocukluk temellerini ortaya döken bir roman. Kıvanç Tatlıtuğ'un rolünün kesinleşmesi durumunda, yakışıklı oyuncuyu bugüne kadar hiç beklemediği bir rol bekliyor...