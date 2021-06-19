'Kral Kaybederse' dizisi için bomba iddia! Başrolde Kıvanç Tatlıtuğ olabilir!
Kral Kaybederse yeni dizisi, yenis ezonun en merak edilen dizilerinden biri olarak daha yayına girmeden bile magazin basınının gündeminde. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun en sevilen romanlarından biri olan Kral Kaybederse'nin, yeni sezonda dizi olarak çekilmesi planlanıyor ve başrol Kenan karakteri için düşünülen ismin Kıvanç Tatlıtuğ olduğu konuşuluyor.
Diziler birer birer sezon finaline girerken, bir Gülseren Budayıcıoğlu romanı uyarlamasının daha yolda olduğu dizi severleri heyecanlandırdı. OGM Pictures, Budayıcıoğlu’nun kitabı Kral Kaybederse’yi dizi haline getirmeye hazırlanıyor.
Bugüne kadar ekranlarda izlenme rekoru kıran Masumlar Apartmanı, İstanbullu Gelin, Doğduğun Ev Kaderindir, Camdaki Kız ve Kırmızı Oda dizilerinin hepsi Gülseren Budayıcıoğlu’nun kitaplarından uyarlanmıştı. Sıradaki eser Kral Kaybederse…
Magazin kulislerini sallayan iddia!
Bir süredir sadece reklamlarda izlediğimiz ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, Gülseren Budayıcıoğlu'nun yeni dizisi olan Kral Kaybederse ile ekranlara geri döneceği iddiası magazin kulislerini sallıyor.
Kral Kaybederse, ilişkide bağımlılık ve narsistik kişilik bozukluğunun çocukluk temellerini ortaya döken bir roman. Kıvanç Tatlıtuğ'un rolünün kesinleşmesi durumunda, yakışıklı oyuncuyu bugüne kadar hiç beklemediği bir rol bekliyor...