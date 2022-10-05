Kraçileyi çoktan unuttu çıplaklık kampı anısı olay! Meghan Markle: Ovdurmak için sıraya girdik...
Meghan Markle, vefat eden Kraliçe Elizabeth'i çoktan unutmuşa benziyor. Kraliyet ailesinin istenmeyen gelini Markle, son açıklamalarıyla gündemde. Markle'ın annesiyle birlikte gittiği çıplaklık kampıyla ilgili anısı olay oldu.
Eşi Prens Harry ile Amerika'ya taşınan Meghan Markle, Kraliçe Elizabeth'in ölümünden dolayı bir süre yas tuttu.
Meghan Markle, Kraliçe'nin ölümünün ardından podcast bölümlerine ara vermişti.
Sussex Düşesi, çocukluk dönemlerini anlattığı yeni bir bölümle geri döndü. The Demystification of Dragon Lady adlı bölümde Markle, komedyen Margaret Cho ile Koreli geçmişinin bir sonucu olarak karşılaştığı ayrımcılık hakkında konuştu.
Amerika Birleşik Devletleri'nde Asya kültürüyle büyümenin kendisi için zor olan yönlerinden bahseden Markle'ın açıklamaları herkesi şaşırttı.