KPSS sonuçları 2020 lisans açıklamıyor TC ile KPSS sonuç sorgulama
Eylül ayında yapılan KPSS lisans sınav sonuçları bugün ÖSYM tarafından açıklanıyor. KPSS lisans sınav sonuçları ÖSYM AİS sonuc sayfasında TC numarası ile sorgulanacak. Peki KPSS 2020 sonuçları bugün saat kaçta açıklanacak?
KPSS sonuçları açıklandı mı 2020 KPSS lisans sonuçları için geri sayım başladı. ÖSYM Eylül ayı içinde yapılan KPSS lisans sonuçlarını bugün ÖSYM AIS sonuç sayfasından erişime açacak. KPSS sonuçları osym.gov.tr üzerinden online olarak sorgulanacak.
ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre KPSS lisans oturumları sonuçları bugün yani 22 Ekim tarihinde adayların erişimine açılacak. Adaylar sınav sonuçlarını T.C kimlik numarası ve şifreleri ile sonuc.osym.gov.tr adresinden veya aşağıda bulunan linkten öğrenebilir
Sınav sonuçları için belge basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. KPSS sonuç sayfasında adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puan türünden aldıkları puanlar yer alacak. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
KPSS lisans oturumlarında sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Örneğin Genel Yetenek oturumunda doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak, teste ait ham puan bulunacak ve bu puanların ortalama ile standart sapmaları göz önünde bulundurularak standart puanlar hesaplanacak. Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır.