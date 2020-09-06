KPSS sonrası herkes bu soruyu konuşuyor! Osman Hamdi Bey Twitter'da gündem oldu
Bugün gerçekleştirilen KPSS sonrasında Türk resim sanatının öncü ismi Osman Hamdi Bey gündem oldu.
Milyonlarca vatandaşın girdiği KPSS'nin Lisans Genel Kültür ve Genel Yetenek oturumu bugün tamamlandı. Sınav sonrası sorularda yer alan Osman Hamdi Bey sosyal medyada gündem oldu.
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Bugün yapılan KPSS'nin Lisans Genel Kültür ve Yetenek oturumunda sorulan sorular arasında Osman Hamdi Bey'in rekor fiyata satılan 'Kuran Okuyan Kız' tablosu vardı.
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Sınavın ardından sosyal medyada en çok merak edilen konulardan biri de Osman Hamdi Bey ve ünlü tablosu oldu.
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Türk resim sanatının öncülerinden Osman Hamdi Bey'in 1880 yılında yaptığı Kur'an Okuyan Kız tablosu Eylül 2019'da Londra'da Bonhams Müzayede Evi'nde 6.3 milyon sterline alıcı buldu.
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