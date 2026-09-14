KPSS şartı yok! İŞKUR 687 personel alımı için başvuru şartları neler? Türkiye genelindeki şehir hastanelerinde görevlendirilmek üzere KPSS şartı aranmaksızın 687 personel alınacak. İŞKUR üzerinden yapılacak başvurularda temizlikçiden mühendise kadar geniş kadro detayları belli oldu.