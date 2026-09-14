KPSS şartı yok! İŞKUR 687 personel alımı için başvuru şartları neler?
Türkiye genelindeki şehir hastanelerinde görevlendirilmek üzere KPSS şartı aranmaksızın 687 personel alınacak. İŞKUR üzerinden yapılacak başvurularda temizlikçiden mühendise kadar geniş kadro detayları belli oldu.
Türkiye genelindeki şehir hastanelerinde istihdam edilmek üzere yeni bir personel alım süreci başladı. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) portalı üzerinden yayımlanan ilanlara göre, şehir hastanelerini işleten yüklenici firmalar bünyesinde toplam 687 yeni personel işe alınacak.
HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?
Alımlar, özel sektör işçi statüsünde gerçekleştirildiği için adaylardan KPSS puanı talep edilmiyor. İstihdam edilecek branşlar arasında
- Hastane Hizmetlisi
- Temizlik Görevlisi
-Özel Güvenlik Görevlisi
- Otopark Görevlisi
- Şoför
- Sterilizasyon Görevlisi
- Düz İşçi
- Tekniker ve Teknisyen
- Mühendis
- Sağlık Personeli
gibi farklı eğitim seviyelerine uygun kadrolar bulunuyor.
BAŞVURU NEREDEN YAPILACAK?
Adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, 18 yaşını tamamlaması ve vardiyalı çalışma düzenine uyum sağlayabilmesi gerekiyor.
İŞKUR resmi internet şubesi üzerinden "ŞEHİR HASTANE" kelime grubuyla arama yapan adaylar, ikamet ettikleri illere göre başvurularını anında gerçekleştirebiliyor.