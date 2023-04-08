Köylüler başında nöbet tutuyor, yılda sadece 20 gün yaşıyor! Cezası araba fiyatında...

Bu çiçek türünün her yerde bulunmadığını söyleyen Köy muhtarı Abdulaziz Araz, “Bu nazik bir çiçektir. Çok güzel bir çiçektir ve her yerde bulunmuyor. Buralarda var, sadece 20 gün yaşıyor. Biz köylüler olarak bu çiçeği koruyoruz. Kimse kopartmasın diye nöbet tutuyoruz. Bu bölgede nadir görülür."