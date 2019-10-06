Köydeki sünnet düğününde oynayan dansöz gözaltına alındı

Hakkında gözaltı kararı çıkarılan görüntülerdeki dansöz bugün bulundu ve ‘cinsel taciz’ suçlamasıyla gözaltına alındı. O görüntülerdeki kadın 25 yaşındaki G.K... G.K ile birlikte düğünde olan diğer dansöz de gözaltına alındı.