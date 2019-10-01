Köyde ev kadını sette sinema yapımcısı! Kendi hayatının filmini çekiyor

Biz de projemizi sunduk, ortak bir iş yapmak istedik. Biz de şu anda seri bir şekilde çekiyoruz. Bu sinema filminin 1 ve 2’sini ekiyoruz. Birlikte bir yola çıktık. Yaklaşık 3 - 4 ay bir hazırlık çalışmamız oldu. Bugün itibariyle çekimlere başladık, gayet başarılı. Her şey istediğimiz gibi gidiyor. Öncelikle böyle bir girişim yaptığı için Elif hanımı tebrik etmek istiyorum” şeklinde konuştu.