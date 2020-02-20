Köy okulunun maskotu olan 'Fındık'tan üzücü haber geldi

Turhal Belediyemiz bu konuda çok duyarlı. Zaman merhumu gözetmeksizin Turhal Belediyesi veteriner hekimliği personeli hemen gelerek gerekli müdahalesini yaptı. Bu olaydan dolayı çok mutlu oldum. Hayvan sevgisi ilk olarak ailede aşılanır daha sonra ise okulda aşılanır. Buna kocaman bir adım atan Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk'a çok teşekkür ediyoruz" dedi.