Kovid-19 sonrası boyun ağrısına dikkat!

“Tiroid iltihabı ile şah damar iltihabı karışabilir”

Kovid-19 sonrası tiroid iltihabı ile karışan şah damar iltihabına dikkat etmek gerektiğine vurgu yapan Sıldıroğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Pandemi sonrası artış gösteren viral tiroiditin yanı sıra tiroid bezlerinin yanından geçen karotis arter isimli halk dilinde şah damar olarak adlandırılan damar etrafında da enflamasyona bağlı ağrı sık görülmeye başlandı. Biz tıp dilinde şah damarı enflamasyonuna karotidini diyoruz. Pandemi öncesinde yaptığımız ultrasonografilerde ayda-yılda bir defa gözlemlediğimiz bu durum, pandemiyle birlikte pik yaptı. Gözden kaçan bu hastalık yeni teknoloji ultrasonografi cihazlarıyla daha net bir şekilde saptanabiliyor. Covid-19 sonrası boyun ağrısı ile gelen hastada önce subakut tiroidit açısından ultrasonografi ile değerlendirdikten sonra eğer tiroid bezi normalse, hastanın ağrısı tiroid bezine komşu, yan taraflara doğru yayılıyorsa şah damarı doppler ultrasonografi ile inceliyoruz. Şah damar tiroid bezine bitişik olduğundan muayene sırasında bu bölgedeki ağrı subakut tiroiditle karışabiliyor. Karotidini tek başına bulunabileceği gibi büyük damar vaskülitlerinin bir uyarıcısı da olabiliyor."