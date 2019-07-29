Kourtney Kardashian itiraf etti! Seks bağımlısı olduğu için sürekli aldatınca ayrıldılar!

Kourtney Kardashian ile dolu dizgin bir aşk yaşayan Scott Disick, Kardashian ailesiyle yaptığı özel televizyon programında cinsel ilişki bağımlısı olduğunu tüm dünyaya itiraf etmişti. Kourtney ile birlikteyken aldatmayı bir alışkanlık haline getiren Disick, Kourtney tarafından bir kere affedilince önünü alamamış ve onu sürekli aldatmıştı.