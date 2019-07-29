Kourtney Kardashian itiraf etti! Seks bağımlısı olduğu için sürekli aldatınca ayrıldılar!
Ünlüler dünyasında, sosyal medya özellikle Instagram insanların hayatına girdiğinden beri her şey toz pembe gözükse de onların da içlerinde fırtınalar kopuyor. İşte aldatma ve aldatılma skandallarıyla anılan ünlüler...
Kourtney Kardashian ile dolu dizgin bir aşk yaşayan Scott Disick, Kardashian ailesiyle yaptığı özel televizyon programında cinsel ilişki bağımlısı olduğunu tüm dünyaya itiraf etmişti. Kourtney ile birlikteyken aldatmayı bir alışkanlık haline getiren Disick, Kourtney tarafından bir kere affedilince önünü alamamış ve onu sürekli aldatmıştı.
Bir zamanlar bütün kadınların hayran olduğu Robert Pattinson da Kristen Stewart tarafından aldatılmıştı. Kristen, Pamuk Prenses ve Avcı filminin çekimleri sırasında, yönetmen Rupert Sanders ile sevgilisini aldatmıştı. Hatta skandal görüntüler ortaya çıkmıştı.
13 yıllık evliliklerinin ardından, Gwen Stefani eşinin kendisini yeni dadıları ile aldattığını öğrenip, ikisini de evden kovmuştu ve daha sonra Blake Shelton ile yeni bir aşka yelken açtı.
Aşkları ile herkese örnek olan Ben Affleck ve Jennifer Garner da aldatma skandalı yaşayan ünlüler arasında. Affleck, eşini, 28 yaşındaki dadıları Christine Ouzounian ile aldatmıştı fakat çift bir süre boşanmayı ertelemişti.