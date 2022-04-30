Kötü ve çirkin iddialar! Ölen rapçi Beta Berk Bayındır'ın sevgilisi konuştu: Ölmeden önceki...
Türkçe Rap'in genç yeteneği Beta lakabıyla biline Berk Bayındır sekizinci kattan düşerek hayatını kaybetmişti. Yaşanan feci olayda Berk Bayındır'ın sevgilisi Simla Ener o anları anlattı.
Beta lakabıyla tanınan ünlü rapçi Berk Bayındır (31) sabah saatlerinde ikamet ettiği lüks rezidansın sekizinci katındaki dairesinin camından bilinmeyen bir nedenle düşerek hayatını kaybetti.
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Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine hemen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Bayındır’ın hayatını kaybettiğini belirledi.
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Berk Bayındır için Zincirlikuyu Cami’inde cenaze töreni düzenlendi.
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Törene; anne Belkıs Bayındır, baba Nezih Bayırdır, abisi Bahadır Bayındır, arkadaşları ve sevenleri katıldı.
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