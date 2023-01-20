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Kötü koku nedeniyle şikayetçi oldular! Evden kamyon kamyon çıkanlar şoke etti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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Kötü koku nedeniyle şikayetçi oldular! Evden kamyon kamyon çıkanlar şoke etti

Konya’da çevre sakinlerinin kötü koku nedeniyle şikayetçi olduğu evden 3 kamyon çöp çıktı. Ekipler evde yalnız yaşadığını belirledikleri kişiyi ailesine teslim etti.

Kötü koku nedeniyle şikayetçi oldular! Evden kamyon kamyon çıkanlar şoke etti

Meram ilçesinde bir evden kötü kokular geldiği ihbarı alan Meram Belediyesi ekipleri harekete geçti. Yapılan incelemeler sonucunda tek başına yaşayan A.Ç.’nin oturduğu eve giden Meram Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, tüm odalarda çöp yığınlarıyla karşılaştı. 

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Kötü koku nedeniyle şikayetçi oldular! Evden kamyon kamyon çıkanlar şoke etti

Meram Zabıtası ile Meram Çevre Koruma ve Temizlik ekipleri evden 3 kamyon çöp çıkardı. Çöplerin çıkarılmasının ardından ev ilaçlanarak dezenfekte edildi.

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Kötü koku nedeniyle şikayetçi oldular! Evden kamyon kamyon çıkanlar şoke etti

Evde tek başına yaşadığı tespit edilen A.Ç. ise temizlik çalışmalarının ardından ailesine teslim edildi.

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Kötü koku nedeniyle şikayetçi oldular! Evden kamyon kamyon çıkanlar şoke etti
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