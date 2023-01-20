Kötü koku nedeniyle şikayetçi oldular! Evden kamyon kamyon çıkanlar şoke etti
İhlas Haber Ajansı
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Konya’da çevre sakinlerinin kötü koku nedeniyle şikayetçi olduğu evden 3 kamyon çöp çıktı. Ekipler evde yalnız yaşadığını belirledikleri kişiyi ailesine teslim etti.
Meram ilçesinde bir evden kötü kokular geldiği ihbarı alan Meram Belediyesi ekipleri harekete geçti. Yapılan incelemeler sonucunda tek başına yaşayan A.Ç.’nin oturduğu eve giden Meram Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, tüm odalarda çöp yığınlarıyla karşılaştı.
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Meram Zabıtası ile Meram Çevre Koruma ve Temizlik ekipleri evden 3 kamyon çöp çıkardı. Çöplerin çıkarılmasının ardından ev ilaçlanarak dezenfekte edildi.
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Evde tek başına yaşadığı tespit edilen A.Ç. ise temizlik çalışmalarının ardından ailesine teslim edildi.
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