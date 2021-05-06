Kötü anıları silmek mümkün!

Kötü anı etkisini yitiriyor

EMDR terapisinde ilk adımda kişiye travma oluşturan anının detaylı bir şekilde ele alındığını söyleyen Psikiyatri Uzmanı Dr. Özlem Bora, “EMDR terapisi seanslarında kişi tamamen uyanık ve bilinçlidir. Terapistle iletişim halindedir. Halk arasında hafıza silme veya bilinç altı temizleme olarak da adlandırıldığı görülmektedir ancak tıbben hafızayı silmek mümkün değildir. Burada yapılan hafızaya olumsuz şekilde depolanan anılara karşı kişinin duyarsızlaştırılmasıdır. Duyarsızlaştırma aşamasında tetikleyicilerle de çalışılır ve etkileri ortadan kaldırılır. EMDR sonrasında, kişiler, genellikle anıya ait görüntüleri aynı netlikte hatırlayamaz ve anıyla ilgili aynı duygusal tepkileri yaşamazlar. EMDR, anının geçmişte kalmasını sağlar” diye konuştu.