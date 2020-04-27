Kosova'da koronavirüsün görülmediği tek Türk kasabası

SALGIN TEDBİRLERİNİ HARFİYEN YERİNE GETİRİYORUZ: Kosova Sağlık Bakanlığı'nın almış olduğu bütün tedbirleri harfiyen uyguladıklarını söyleyen Krasniç, Mamuşa'daki vatandaşların geçimini tarımcılıkla sağladıklarını ve herkesin tarlasında çalıştığı için sosyal mesafenin sağlandığını ifade etti. Belediye olarak her çeşit önlemleri aldıklarını söyleyen Krasniç, vatandaşlara seslenerek evde kalmaları çağrısında bulundu.