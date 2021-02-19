Koronayı atlatan Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven ilk bakın ne yaptı
İşte Bu Benim Masalım dizisinde rol alan Cemal Can Canseven, koronavirüsü atlattı. Son iki testi negatif çıktı.
Survivor 2020'de şampiyon olmasının ardından İşte Benim Masalım dizisinde Aleyna Tilki ile başrolleri paylaşan Cemal Can Canseven, geçtiğimiz günlerde koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.
Metropol İstanbul'da objektiflere yansıyan Cemal Can Canseven, yaptırdığı son koronavirüs testinin negatif çıktığını söyledi. Sağlığına kavuşan Canseven, soluğu spor salonunda aldı.
Genç oyuncu, şu açıklamayı yaptı:
''İki defa bir gün arayla test yaptırdım, ikisi de negatif çıktı. Beni çok etkilemedi, kolay atlattım sayılır. Evde durmak da iyi geldi açıkçası, kendime vakit ayırabildim.''
''Evdeyken kitap okudum, film izledim ve sporumu yaptım. Kendimle sosyalleştim diyebilirim.''