Koronaya yeni güncelleme! (yeni mutasyon, yeni hedef)

Bilindiği üzere tüm Dünya olarak zor günlerden geçiyoruz, 2020 yılının insanoğluna bıraktığı derin yaralar uzun süre elbette kapanmayacaktır. Başta Covid 19 virüsü olmak üzere, Depremler, Yangınlar, Afetler ve ölümler ile derinden sarsılmıştık. Tüm insanlık, yeni girdiğimiz 2021 yılından ümitliyken geçen hafta basına düşen yeni bir haber 2021 yılının daha kötü geçeceği kanaatini uyandırdı. Dünya geneli resmi rakamlara göre, 84 Milyon vaka, 1.8 milyon ölü sayısı varken virüsün İngiltere de mutasyona uğrayıp yayılma hızını artırması yeni felaketlerin kapısını aralıyordu.

Gelen bilgilere göre, İngiltere’den dünyaya yayılan ve yüzde 70 oranında daha bulaşıcı olduğu saptanan yeni bir mutant virüsü şimdiden 17 ülkeye yayılmış durumdaydı. “VUI - 202012/01” adlı varyasyonun aslında ilk olarak Eylül ayında İngiltere’nin Kent şehrinde tespit edilmişti. Araştırmacılara göre ise, bu varyasyonun bağışıklık sistemi zayıflamış ve virüsü yenemeyen bir hastada çıkmış olması söyleniyor. Tesadüfe bakın ki bu mutasyon, virüsün ilk tespit tarihinin sene-i devriyesinde ortaya çıkıyordu.

BİR GÜNCELLEME Mİ?

Bilen bilir her akıllı telefona ayda bir veya yılda bir olarak belirli ve aynı tarihte bir güncelleme gelir ve bu güncelleme telefonunuzda ki bazı fonksiyonları değiştirip daha farklı kullanım sunar veya içindeki özellikleri yükseltir. Geçen hafta ortaya çıkan yeni mutasyon ise Covid 19’a yeni bir güncelleme getirmiş olduğunu gösteriyor. Herhalde Korona virüs salgınının, programlanmış bir sistem değişikliği bahanesiyle laboratuvar ortamında geliştirildiğine inanmayan kalmamıştır. Zannımca bu yeni mutasyon ile birlikte aşıların etkisinin azaltılması ve hastalığın uzun bir süre daha devam etmesi hedefleniyor. Her ne kadar bilim insanları yeni varyant hakkında, beklenmedik olduğunu ve ciddi hastalık riskini barındırmadığını söyleseler de gizlenemeyen gerçeğin dışa vurumuydu.

King’s College London’da viroloji profesörü olan Stuart Neil;

“Şimdiye kadar toplanan veriler, varyantın daha bulaşıcı olduğuna veya daha verimli bir şekilde yayılabildiği anlayışıyla tutarlıdır, ancak bununla ilgili laboratuvar tabanlı onayımız veya neden daha hızlı yayıldığına dair herhangi bir fikrimiz yok.” Açıklamasında bulundu. Halbuki Eylül’de tespit edilen bu mutasyonun o tarihten itibaren İngiltere başta olmak üzere, bir çok Avrupa Ülkesinde detaylı incelemelerden geçip üzeri kapatıldığı malumdu. Komplo Teorisyenlerine göre ise, bu varyantın salgın ömrünü uzatmak ve daha fazla ölüme sebep açarak “Great Reset” Büyük Yenilenmenin Covid 19 bahanesiyle son etkin silahı olacağıdır. Yoksa aşıların denenmiş olup piyasaya adım atacağı bu günlerde yeni bir varyasyonun çıkması pekte hayra alamet değil.

Korona virüs salgınının yeni varyasyonlar ve isim değişikliğine uğratılarak uzun süre daha kalmasını sağlamak derin aklım hedefidir. Yenilenmenin ve insan nüfusunun azaltılmasını hedefleyen bu yüksekteki oluşum, değil 2021 daha uzun yollar boyunca bu etkili silahı kullanıp projelerini gerçekleştireceklerdir. Hedefin 2028 - 2030 bandında olması yıllar önce zaten planlanmıştı. Bu sebeple aşıların da bir kurtuluş olacağını hiç zannetmiyorum. Bilakis aşı olanların bir kaç yol sonraki hallerine bakmak lazım. İnsan bedeninde nasıl hasarların bırakacağı ve nelere yol açacağı bilinmeyen bir kimyasala kendimizi kaptırmak aptallıktır. Zoraki dayatılma ise bizce bu tezlere en büyük destektir. Bakalım ne olacak..

NETFLİX’TE KORONAVİRÜS KEHANETİ

Dijital Film ve Dizi platformu olan, Amerika kuruluşlu Netflix’de yayınlanan bir bölüm bir hayli dikkatimi çekti.

Korona virüsün ilk tespit edlildiği tarih olan 1 Aralık 2019’dan yaklaşık bir ay önce 7 Kasım 2019’da Netflix’te yayınlanan “Explained” Belgesel dizisinin 27.Bölümü olan “Geleceğin Salgını” isimli bu bölüm, Virüsün gelecekte olduğunu bize bildirmiş aslında. Bölüm bir felaket senaryosu kurularak başlıyor ve sözü Bill Gates alıyor “ Evet milyonlarca insanı öldürecek bir şeyin ortaya çıkacağını düşünüyorsanız, salgın en büyük risktir.” Bölümün devamında bir kaç uzman insanın konuşması eşliğinde salgın terimi ve insanlığı bekleyen bir afetten bahsediliyor. Ama en dikkat çekici kısmı Bill Gates’in bölüm sonu sözleriydi; “ Eğer hiç görmediğimiz bir hastalık çıkarsa, genel olarak bu hastalığa karşı bir aşı çıkarmamız 4 veya 5 yılı alır, yapılması gerekenden çok uzaktayız şu anda.”

Görüldüğü üzere Covid 19 virüsünün laboratuvar üretimi olup, bir amaç uğruna çıkarıldığı tezinin bir destekçisidir bu bölüm. Her nedense virüsün adının, sanının bilinmediği ve çıkmasına 23 gün kala yayınlanan bu belgesel bölümü tüm gerçeği anlatıyordu bizlere. Yeni gelen varyantın da bir plan ve program olduğu gerçeğini unutmayalım.

Her ne planları var ise var olsun Alemin Sahibi olan Allah’ında bir planı olduğunu unutmamalıyız. Evet her ne kadar insan eliyle de üretilmiş bir hastalıkta olsa, o insana bu emri veren Allah’tır. Ve bu imtihan gerçeğini saklamaz. Şüphesiz ki Allah, insanı bir insanın eliyle de imtihan eder. Burada önemli olan Müslümanların ne kadar şuurlu olup da dirilişleridir.

“Hatırlar mısın? İnkâr edenler seni etkisiz hale getirmek veya öldürmek ya da yurdundan çıkarmak için planlar kuruyorlardı; onlar planlıyordu Allah da bozuyordu. Tuzak bozma işini en iyi yapan Allah’tır.”

(Enfal 30)

Selametle..