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Koronaya yakalanan İbrahim Tatlıses'ten son durumuna ilişkin kritik paylaşım

Koronaya yakalanan İbrahim Tatlıses'ten son durumuna ilişkin kritik paylaşım

Koronavirüse yakalandığını ve atlattığını duyuran İbrahim Tatlıses sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda son testinin negatif çıktığını belirtti.

Koronaya yakalanan İbrahim Tatlıses'ten son durumuna ilişkin kritik paylaşım

YIllar sonra ekranlara ve aynı zamanda sahnelere geri dönen İbrahim Tatlıses, koronavirüse yakalandığını ve atlattığını duyurdu. Tatlıses sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda son testinin negatif çıktığını belirterek "Pozitiftim negatife döndüm" dedi. Tatlıses yeni konserinin tarihini de açıkladı.

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Koronaya yakalanan İbrahim Tatlıses'ten son durumuna ilişkin kritik paylaşım

Konser ve ekran maratonuna devam eden İbrahim Tatlıses'in geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı. 70 yaşındaki Tatlıses, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla koronavirüsü atlattığını duyurdu.

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Koronaya yakalanan İbrahim Tatlıses'ten son durumuna ilişkin kritik paylaşım

Tatlıses paylaşımında "Hayırlı günler arkadaşlar. Pozitiftim negatife döndüm" diyerek 8 Ocak'ta Ankara'da bir eğlence merkezinde konser vereceğini açıkladı.

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Koronaya yakalanan İbrahim Tatlıses'ten son durumuna ilişkin kritik paylaşım

İbrahim Tatlıses, 2011 yılında uğradığı ve ağır yaralandığı silahlı saldırının ardından 2020 yılının Kasım ayında İbo Show ile ekranlara geri dönmüştü. 

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