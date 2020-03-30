Koronavirüsün hiç bilinmeyen bir belirtisi keşfedildi gözden anlarsınız

Koronavirüs (Covid-19) belası tüm dünyada can almaya devam ediyor. Sürekli mutasyona uğrayan Covid-19'un yeni bir belirtisi daha ortaya çıktı. Kuru öksürük, ateş, baş ağrısı, solunum darlığı gibi belirtilere son olarak 'Pembe göz' denilen göz akının iltihaplanması da eklendi. Pembe göz rahatsızlığı her 30 koronavirüs hastasından birinde görüldü...