Koronavirüsün (COVİD-19) sonu için tarih belli oldu! Normal hayata çok az kaldı

Omicron varyantının Delta varyantı kadar etkili olmadığı, hatta Omicron’un oluşturduğu bağışıklığın Delta’yı bitirdiği iddialarının ardından Danimarka’dan pandemi ile ilgili çarpıcı bir açıklama geldi. Danimarka Devlet Serum Enstitüsü'nün Baş Epidemiyologu Tyra Grove Krause, yaptıkları yeni bir araştırmanın, Omicron'dan hastaneye yatış riskinin Delta varyantında görülenin yarısı kadar olduğunu ortaya çıkardığını söyledi.