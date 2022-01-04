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Koronavirüsün (COVİD-19) sonu için tarih belli oldu! Normal hayata çok az kaldı

Koronavirüsün (COVİD-19) sonu için tarih belli oldu! Normal hayata çok az kaldı

DANİMARKA Devlet Serum Enstitüsü Baş Epidemiyologu Tyra Krause, koronavirüsün Omicron varyantının pandeminin sonunu getirdiğini söyledi ve normal hayat için tarihi açıkladı.

Koronavirüsün (COVİD-19) sonu için tarih belli oldu! Normal hayata çok az kaldı

Omicron varyantının Delta varyantı kadar etkili olmadığı, hatta Omicron’un oluşturduğu bağışıklığın Delta’yı bitirdiği iddialarının ardından Danimarka’dan pandemi ile ilgili çarpıcı bir açıklama geldi. Danimarka Devlet Serum Enstitüsü'nün Baş Epidemiyologu Tyra Grove Krause, yaptıkları yeni bir araştırmanın, Omicron'dan hastaneye yatış riskinin Delta varyantında görülenin yarısı kadar olduğunu ortaya çıkardığını söyledi.

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Koronavirüsün (COVİD-19) sonu için tarih belli oldu! Normal hayata çok az kaldı

Krause bu durumda, yaklaşık 2 ay içinde pandeminin sonunun gelebileceğini belirtti.

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Koronavirüsün (COVİD-19) sonu için tarih belli oldu! Normal hayata çok az kaldı

'Normal hayata dönüş' vurgusu

Danimarkalı bilim insanı, "Önümüzdeki 2 ay içinde bunu aşacağımızı düşünüyorum ve umarım enfeksiyon azalmaya başlar ve normal hayatlarımıza geri döneriz." dedi.

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Koronavirüsün (COVİD-19) sonu için tarih belli oldu! Normal hayata çok az kaldı

TRT Haber'in aktardığı bilgiye göre: Omicron'un artan enfeksiyon seviyesi nedeniyle pandemiyi uzatabileceğine dair endişelere de değinen Krause, durumun tam tersi olduğunu öne sürdü.

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