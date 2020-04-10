Koronavirüsü yenen şarkıcı Pink: Başıma gelen en korkunç şeydi
Geçen hafta 3 yaşındaki oğluyla birlikte koronavirüse yakalandığını açıklayan dünyaca ünlü şarkıcı Pink, bu süreçte yaşadıklarını anlattı. Pink, yaşadıkları için "Hayatım boyunca başıma gelen en korkunç şeydi" dedi.
Pink, Ellen DeGeneres'in internet üzerinden yayınladığı sohbet programına konuk oldu. Aynı zamanda astım hastası da olan Pink, hastalık sürecini "Hayatım boyunca yaşadığım en korkunç şeydi" diyerek özetledi.
19
Şarkıcı, "Aslında her şey 3 yaşındaki Jameson ile başladı. O yaşta çocuklar her zaman hastadır. Fakat 14 Mart'ta oğlumun ateşi çıktı. 11 Mart'tan itibaren zaten karantinadaydık. Oğlumun ateşi çıktı ve her şey öyle başladı" dedi.
29
Pink, oğlunun her geçen gün farklı semptomlar gösterdiğini de anlattı: "Karnı ağrıdı, başı ağrıdı, ishal oldu, boğazı ağrıdı. Ama bu sırada ateşi hiç düşmedi."
39
Şarkıcı, oğlunun hastalandığı ilk günlerde kendisinin hiçbir semptom hissetmediğini belirtti.
49