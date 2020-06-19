Koronavirüsü yenen Prof. Dr. Tutluoğlu’ndan hayati derecede önemli uyarılar
20 günü yoğun bakımda olmak üzere 30 günlük koronavirürü mücadelesini kazanan Akademik Solunum Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bülent Tutluoğlu, virüsünün yüzde 80 burundan bulaştığını belirterek, hayati önemde uyarılar yaptı.
Koronavirüs önlemleri nedeniyle İstanbul’da maske takmak açık alanlarda da zorunlu. Ancak birçok vatandaş bu kurala uymuyor. Çoğunluğun maskeyi doğru taktığı görülüyor ama hala maskesiz gezenler, maskesini çenesine indirenler, cebine koyunlar var.
Maskeyi niye takıyoruz?
Maskeli halde merdiven çıkanlar, yürüyenler sıcağın da etkisiyle nefes nefese kalıyor. Maske kullanma şekli ve maskenin yarattığı nefes darlığıyla ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Bülent Tutluoğlu, dikkat çeken şu açıklamaları yaptı: Maskeyi niye takıyoruz?
Kim enfekte belli değil
Maskeyi aslında eğer bizde bir enfeksiyon varsa, her şeyden önce karşımızdaki insana bulaştırmamak için takıyoruz. En önemli takma nedenimiz bu. Kimde enfeksiyon olduğu da şu dönemde belli değil.
"Aramızda dolaşan binlerce kişi var"
Hiçbir belirti vermeyen ama belki de akciğerlerinde zatürresi olan, bu şekilde de aramızda dolaşan binlerce kişi var. Kimin hasta olduğunu bilmediğimiz için maske takılmak ve bu şekilde korunmak gerekiyor.