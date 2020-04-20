Koronavirüsü yenen Burak Akkul: 21 gün uyutuldum! Ben yendiysem sen de yenersin
Koronavirüsü, 21 gün entübe (uyutularak) tedavisi görerek atlatan gazeteci ve program yapımcısı Burak Akkul ile eşi Seda Akkul, yaşadığı kötü günleri anlattı.
Gazeteci ve program yapımcısı Burak Akkul ile eşi Seda Akkul, corona virüse yakalanmıştı. Tedavisi, 21 gün entübe edilerek yapılan Burak Akkul ile eşi Seda Akkul hayatlarını alt üst eden o süreci tüm detaylarıyla HABERTÜRK'e anlattı. İşte Akkul Ailesi'nin pozitiften negatife dönüş sürecinde bir ay boyunca yaşadıkları; anlattıkları...
"ŞİKAYETLER İNGİLTERE'DE ORTAYA ÇIKTI": (Burak Akkul) "Ben Kovid-19 olduğumu, Kartal'daki Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde test sonucuyla öğrendim. Daha önce bir bademcik iltihabı sorunum vardı ve yılda bir iki kez oluyordum. Ben 4-5-6 Mart tarihlerinde İngiltere'deydim. Bu dönemde ateş ve öksürük şikayetlerim vardı. Muhtemelen o belirtiler, Kovid-19'muş.
"BEN VİRÜSÜ BURAK'TAN ALDIM": (Seda Akkul) Ben virüsü Burak'tan aldım. Türkiye'ye geldiğimde herhangi bir şikayetim yoktu. Hafif semptomlar vardı. Ancak Burak yoğun bakım sürecine alındığında ve uyutulduğunda, bendeki belirtiler daha da ağırlaştı ve pozitif olduğumu öğrendim. Bunun ardından da 7 gün süren bir tedavi gördüm.
"O 21 GÜNÜ HATIRLAMIYORUM": (Burak Akkul) 12 Martı'ı 13 Mart'a bağlayan geceydi... Belirtilerin ardından Ulus'taki özel bir hastaneden Kartal'daki Eğitim Araştırma Hastanesi'ne gönderildik. Tedavi sürecini daha detaylı anlatmak gerekirse. Bu dönemde 4-5 gün kadar test sonucunu bekledim. Test sonucunun ardından beni entübe ederek (Uyutarak, dışarıdan akciğere oksijen vererek) tedavi edeceklerini söylediler ve ben 21 gün uyutuldum. O 21 günü tabii ki hatırlamıyorum. 22'nci gün uyandırıldım. Sonra normal odaya çıktım. Bir iki gün ilaç ve serum takviyesinden sonra taburcu edildim ve evde istirahat dönemi başladı.