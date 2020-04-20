Koronavirüsü yenen Burak Akkul: 21 gün uyutuldum! Ben yendiysem sen de yenersin

"O 21 GÜNÜ HATIRLAMIYORUM": (Burak Akkul) 12 Martı'ı 13 Mart'a bağlayan geceydi... Belirtilerin ardından Ulus'taki özel bir hastaneden Kartal'daki Eğitim Araştırma Hastanesi'ne gönderildik. Tedavi sürecini daha detaylı anlatmak gerekirse. Bu dönemde 4-5 gün kadar test sonucunu bekledim. Test sonucunun ardından beni entübe ederek (Uyutarak, dışarıdan akciğere oksijen vererek) tedavi edeceklerini söylediler ve ben 21 gün uyutuldum. O 21 günü tabii ki hatırlamıyorum. 22'nci gün uyandırıldım. Sonra normal odaya çıktım. Bir iki gün ilaç ve serum takviyesinden sonra taburcu edildim ve evde istirahat dönemi başladı.