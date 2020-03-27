Koronavirüsü tespit etmek için geliştirilen ev tipi antikor testi nedir ve ne zaman kullanılabilir?
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle enfekte olanların sayısı yarım milyonu geçti, ölü sayısı ise 25 bine yaklaştı. Henüz bir aşının bulunmadığı hastalığa ilişkin geliştirilen antikor testinin insanların bağışıklığını test ederek işe ve toplumsal hayata daha erken dönebileceği düşünülüyor. Test kitleri Amazon ve eczaneler aracılığıyla halka dağıtılacak. Peki 15 dakikada sonuç veren antikor testi nedir ve nasıl kullanılır?
Independent’ta yer alan habere göre yaklaşık 12 bin koronavirüs vakasının bulunduğu ve şu ana kadar 578 ölümün bildirildiği İngiltere’de hükümet; sağlık personeline ve halka yarar sağlayacağını umarak 3,5 milyon antikor testi aldı.
İngiltere Halk Sağlıklığı Ulusal Enfeksiyon Servisi Müdürü Profesör Sharon Peacock, çarşamba günü yaptığı basın toplantısında milletvekillerine testlerin laboratuvarlarda doğruluğunu kontrol ettiğini ve birkaç gün içinde kullanıma hazır olabileceğini söyledi. Test kitlerinin Amazon ve eczaneler aracılığıyla halka dağıtılacağını söyledi.
Ancak, İngiltere’nin baş tıbbi danışmanı Profesör Chris Whitty, ev tipi test kitlerinin çevrimiçi ortamda satılması fikrine karşı çıkarak, sağlık çalışanlarının antikor testlerine öncelikle ulaşması gerektiğini vurguladı.
Ev tipi antikor testi nedir?
15 dakikada sonuç veren antikor testleri, bir kişinin kanındaki Kovid-19 antikorlarını tespit etmek için tasarlandı. Antikorlar; bakteri ve virüsler gibi istilacılarla savaşmak için bağışıklık sistemi tarafından oluşturulan proteinler. Antikorların kandaki varlıkları, vücudun hastalıkla savaştığını ve bu nedenle yeniden enfeksiyondan muaf olma olasılığının yüksek olduğunu gösteriyor.