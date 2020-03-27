Koronavirüsü tespit etmek için geliştirilen ev tipi antikor testi nedir ve ne zaman kullanılabilir?

Ev tipi antikor testi nedir?

15 dakikada sonuç veren antikor testleri, bir kişinin kanındaki Kovid-19 antikorlarını tespit etmek için tasarlandı. Antikorlar; bakteri ve virüsler gibi istilacılarla savaşmak için bağışıklık sistemi tarafından oluşturulan proteinler. Antikorların kandaki varlıkları, vücudun hastalıkla savaştığını ve bu nedenle yeniden enfeksiyondan muaf olma olasılığının yüksek olduğunu gösteriyor.