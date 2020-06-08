Koronavirüsü çok çabuk unuttuk! Ne maske ne sosyal mesafe kaldı

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının iptal edilmesinin ardından İstanbul’un her ilçesinden onbinlerce kişi Kadıköy ve Yenikapı başta olmak üzere sahillerine koştu. İzmir'de Kordonboyu adeta maskesiz ve sosyal mesafesizlerin akınına uğradı... Cumartesi sabahından itibaren çimenlik alanlar doluydu. Yoğunluk gece saatlerinde de sürdü. Koronavirüs tedbirleri unutuldu. Gecenin ilerleyen saatlerinde Moda’da çalan müzik eşliğinde onlarca kişi göbek attı, eğlendi. Polis ve bekçilerin uyarıları da fayda etmedi.