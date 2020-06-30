Koronavirüsten ölüm en çok hangi meslekte? Sağlıkçılardan bile 2 kat fazla

Pandemi sürecinde merak edilen sorulardan 'koronadan ölüm en çok hangi meslekte?' sorusu da yanıt buldu. İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle can kayıplarının en yoğun olarak yaşandığı meslekleri paylaştı. Sosyal temasın sağlanamadığı mesleklerde ölüm oranlarının çok daha yüksek olduğu ortaya çıktı. Verilere göre, erkeklerde fabrika işçileri ve güvenlik görevlileri arasında Covid-19’dan ölüm, sağlık çalışanlarına göre iki kat daha fazla. İşte koronavirüsten ölüm oranının en yüksek olduğu diğer meslekler...