Koronavirüsten ölüm en çok hangi meslekte? Sağlıkçılardan bile 2 kat fazla
Koronavirüsten en çok vurduğu ülkelerde yapılan meslek araştırması şaşırttı. Korono virüsünden ölenler en çok bakın hangi meslekten
Pandemi sürecinde merak edilen sorulardan 'koronadan ölüm en çok hangi meslekte?' sorusu da yanıt buldu. İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle can kayıplarının en yoğun olarak yaşandığı meslekleri paylaştı. Sosyal temasın sağlanamadığı mesleklerde ölüm oranlarının çok daha yüksek olduğu ortaya çıktı. Verilere göre, erkeklerde fabrika işçileri ve güvenlik görevlileri arasında Covid-19’dan ölüm, sağlık çalışanlarına göre iki kat daha fazla. İşte koronavirüsten ölüm oranının en yüksek olduğu diğer meslekler...
En çok ölüm güvenlik görevlileri arasında
Yapılan analizlerde, ülkede güvenlik görevlililerin pandemiye karşı en savunmasız meslek grubunde yer aldığı çıktı. Buna göre üç ay içinde, İngiltere’de ölen her 100 bin erkekten 74’ü güvenlik görevlisiydi, onları her 100 bin erkek başına başına 73 ölümün gerçekleştiği fabrika işçileri izledi.
Sağlık çalışanlarının yüzde 82,4'ü ambulans personeli
Öte yandan, Covid-19 hastalarıyla temas halinde olan sağlık çalışanları arasında ölüm oranının güvenlilik görevlileri ve fabrika işçilerine göre iki kat daha düşük olduğu görüldü. Ölen her 100 bin erkekten 30’unun sağlık çalışanı olduğu ve bu grupta ölenlerin yüzde 82,4’ünün ambulans görevlisi olduğu belirtildi.
Kadınlarda en çok kuaförler etkilendi
Bununla birlikte veriler, erkeklerde corona virüs nedeniyle ölüm oranın kadınlara göre daha yüksek olduğunu gösterdi. Kadınlar arasında en riskli meslekler ise kuaförlük ve yerel yöneticik olarak öne çıkıyor. Buna göre, İngiltere’de Covid-19 nedeniyle ölen her yüz bin kadından 31’i kuaförken, 23,4’ü ise yerel yöneticiydi.