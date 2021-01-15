Koronavirüsten korunmak için İstanbul'dan kaçtı! Göldeki adacıkta yaşamaya başladı
Onur Demir (25), pandemi sürecinde yaşadığı İstanbul'dan ayrıldı. Tunceli'de Keban Baraj Gölü'nde bulunan adacığa yerleşen Demir balıkçılığa başladı. Koronavirüs salgını sürecinde risksiz hayat sürdüğünü belirten Demir, 'kafam çok rahat' diye konuştu.
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İşletme Bölümü'nü bitirdikten sonra İstanbul’a yerleşen Onur Demir, pandemi sürecinde insan kalabalığından kaçarak, anne ve babası ile kardeşinin yaşadığı memleketi Tunceli'nin Çemişgezek ilçesi Kıraçlar köyüne yerleşti.
İhtiyaç kredisiyle tekne satın alan Demir, burada balıkçılık yapmaya başladı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte balıkçı teknesiyle Keban Baraj Gölü'ne yaklaşık 3 bin metrelik ağ seren Demir, gün içinde bu ağları sudan çıkararak, balık yakalıyor.
İşi bittiğinde barajın ortasındaki adacığa teknesini yanaştıran Demir, avladığı balıklardan yiyerek yaşamını sürdürüyor.
Gününü adacıkta geçirdiği için geceleri teknesinde kalan Demir, koronavirüs salgını sürecindeki risksiz hayatının keyfini yaşadığını dile getiriyor.