Koronavirüsten hayatını kaybeden Prof. Dr. Feriha Öz için Cerrahpaşa'da 1 dakikalık saygı duruşu

"ACIMIZ VE ÜZÜNTÜMÜZ BÜYÜK": İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sait Gönen, "On binlerce öğrenci yetiştiren çok büyük bir değerimizi maalesef kaybettik. Acımız, üzüntümüz büyük. Acımız ve üzüntümüzün büyük olmasının bir diğer sebebi de şu an da binlerce öğrencisi, hocamızın cenazesinde saf tutmak isterdi. Maalesef pandemiden dolayı onu da yapamadık. Ondan dolayı da acımız biraz daha katlandı. Bu pandemi esnasında cephenin en önünde bu salgınla mücadele eden, Cerrahpaşa ailesindeki ve ülkemizdeki, dünyanın her yerindeki sağlık çalışanlarının hakkı ödenmez. Böyle dönemlerde hep beraber hastanemizdeki öğretim üyemiz, doktorumuz, asistanımız, hemşiremiz, sağlık çalışanımız, personelimiz, temizlik ve güvenlik görevlilerimiz hep birlikte bir mücadelenin içerisindeyiz. İnşallah bu mücadeleyi hep birlikte başarır ve mutlu günlerimize döneriz" dedi.