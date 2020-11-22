Koronavirüsten astronot kıyafetiyle korunmaya çalışıyor! İlginç Brezilyalı
Koronavirüs salgınına karşı insanlar ilginç önlemler almaya devam ediyor. Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde Kovid-19'dan korunmak için astronot kıyafetleri giyen bir kişi dikkat çekti.
Dünya genelinde 1 milyon 372 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs salgınına karşı insanlar ilginç önlemler almaya devam ediyor. Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde Kovid-19'dan korunmak için astronot kıyafetleri giyen bir kişi dikkat çekti.
Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından korunmak için astronot kıyafetiyle sokakta gezen bir kişi dikkat çekti.
Brezilya'da şu ana kadar 5 milyon 983 bini aşkın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası bildirildi.
Dünya genelinde koroavirüs vaka sayısı 57 milyon 630 bine, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 372 bine ulaştı.