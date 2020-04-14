Koronavirüste 2. dalga uyarısı: Yasakları erken kaldırmayın
Koronavirüs salgınının etkilediği bazı ülkeler Kovid-19'un yavaşlamasıyla normale dönmeyi hedefliyor. Ancak uzmanlar normalleşme yönünde atılacak adımlar için planlamaya dikkat çekiyor. Acele edilmesi durumunda ülkelerin 2. dalga koronavirüs salgınına yakalanabileceği belirtiliyor.
Çin'in Wuhan kentinde başlayan koronavirüs salgını neredeyse tüm ülkelere yayıldı. Vaka sayısı 2 milyona dayanırken ölü sayısı da 120 binin üzerine çıktı.
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Başta salgının merkezi Çin olmak üzere koronavirüs bazı bölgelerde gerilemeye başlarken; salgına karşı alınan sert önlemler gerilemenin görüldüğü ülkelerde esnetiliyor.
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Ancak normale dönüşün hızlı olmasının yaratacağı sorunlara karşı uzmanlar uyarıyor.
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Hong Kong Üniversitesinde görev yapan Epidemiyolog Ben Cowling de bu görüşü destekleyenler arasında.
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