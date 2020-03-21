Koronavirüsi (covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenler incelendi sonuç bakın ne çıktı



Ölümle sonuçlanan vakalarda, 90 yaşa kadar olan tüm yaş gruplarında erkeklerin oranı kadınlardan daha yüksek. 90 yaş ve üzerinde ise ölümlerde kadınların oranı daha fazla. Raporda, bunun muhtemelen nüfusun demografik yapısıyla bağlantılı olduğu belirtiliyor. İtalya'da kadınların ortalama yaşam süresi kadınlarda 85,3 yılken, erkeklerde 81 yılÖlen kadınların yaş ortalaması 82, erkeklerinki ise 79.