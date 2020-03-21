Koronavirüsi (covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenler incelendi sonuç bakın ne çıktı
İtalya'da corona virüsü hayatını kaybeden ilk 3200 kişinini verileri incelendi. İncelenen verilerdeki sonuçlar ise bakın nasıl çıktı.
İtalya'da corona virüsü hayatını kaybeden ilk 3200 kişinin verileri incelendi. Ülkedeki corona virüsü verilerini her gün açıklayan ve haftada 2 kez analiz raporları yayımlayan İtalya Sağlık Yüksek Enstitüsü'nün son olarak dün yayımladığı raporda yaşa,cinsiyete göre ortalamalar tek tek açıklandı.
Corona virüsü vakalarının yaş ortalaması 63. Hayatını kaybedenlerin yaş ortalaması 78,5. Hayatını kaybedenlerden en genci 31, en yaşlısı 103 yaşında.3200 ölümden yüzde 29,4'üne denk gelen 942'si kadın, 2258'i ise erkek.
Ölümle sonuçlanan vakalarda, 90 yaşa kadar olan tüm yaş gruplarında erkeklerin oranı kadınlardan daha yüksek. 90 yaş ve üzerinde ise ölümlerde kadınların oranı daha fazla. Raporda, bunun muhtemelen nüfusun demografik yapısıyla bağlantılı olduğu belirtiliyor. İtalya'da kadınların ortalama yaşam süresi kadınlarda 85,3 yılken, erkeklerde 81 yılÖlen kadınların yaş ortalaması 82, erkeklerinki ise 79.
Hayatını kaybeden 3200 kişiden 481'i üzerinde yapılan analize göre bu kişilerin ortalama 3'e yakın farklı kronik hastalığı bulunuyordu. Ölümle sonuçlanan vakaların sahip oldukları diğer kronik hastalıkların sayısı ortalama 2,7 olarak hesaplandı.