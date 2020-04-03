Koronavirüse yakalanan Rüştü Reçber'le ilgili dikkat çeken detay

c Rüştü Reçber'in yoğun bakımda olduğu iddialarına yanıt veren Işıl Reçber, Instagram'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; ‘Yoğun bakım ile ilgili haberler çok şükür ki doğru değil. Biraz daha iyiyiz tedavimiz stabil olarak normal odada devam etmekte. Daha iyi olacağız inşallah. İlginize alakanıza sonsuz teşekkürler…’ dedi.