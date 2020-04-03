Koronavirüse yakalanan Rüştü Reçber'le ilgili dikkat çeken detay
Corona virüs tedavisi gören eski milli kaleci Rüştü Reçber’in sağlık durumunun iyiye gittiği açıklanırken sürpriz bir detay dikkatlerden kaçmadı.
Korona virüs tedavisi devam eden eski milli kaleci Rüştü Reçber’den iyi haber geldi. Acıbadem Hastanesi’nden yapılan açıklamada, Reçber’in durumunun gün geçtikçe daha iyiye gittiği belirtildi.
''Her geçen gün daha iyiye gidiyor'': Rüştü Reçber’in sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde: "Pazar günü Covid-19 tanısı alarak hastanemize nakledilen ve tedavisini sürdürdüğümüz Rüştü Reçber halen hastanemizde normal hasta katında yatırılarak izolasyonu ve tedavisine devam edilmektedir. Hastamızın genel durumu her geçen gün daha iyiye gitmektedir."
c Rüştü Reçber'in yoğun bakımda olduğu iddialarına yanıt veren Işıl Reçber, Instagram'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; ‘Yoğun bakım ile ilgili haberler çok şükür ki doğru değil. Biraz daha iyiyiz tedavimiz stabil olarak normal odada devam etmekte. Daha iyi olacağız inşallah. İlginize alakanıza sonsuz teşekkürler…’ dedi.
Sigara içtiği için hastalığı ağır atlattı: Rüştü Reçber'in yoğun bakımda değil, hasta katında izole halde yattığı öğrenilirken süreçle ilgili detaylar da ortaya çıktı. Sağlık durumu iyi olan Rüştü Reçber'in sigara içtiği için bu hastalığı ağır attığı öğrenildi.