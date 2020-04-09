Koronavirüse yakalanan Çok Gezenti Burak Akkul kendisi yayımladı 'Yendim seni'

''Yendik seni Coronaaa @burakakkul ve ben ikinci Covid 19 negatif raporumuzu aldık. Burak 20 gün yoğun bakımda uyutulduktan sonra iki gündür servis odasına alındı. Şimdi @kartaldrlutfikirdareah da @drmehmetaltintas ve ekibine bir süre daha emanetiz.''