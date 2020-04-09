Koronavirüse yakalanan Çok Gezenti Burak Akkul kendisi yayımladı 'Yendim seni'
Teve2 ekranlarında Çok Gezenti programının sunuculuğunu üstlenen Burak Akkul, koronavirüsü yendi. Eşi Seda Akkul ile beraber video çekip sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
Çok Gezenti programı sebebiyle yılın birçok günü yurt dışında eşi Seda Akkul ile beraber çekimler yapan Burak Akkul, koronavirüs testinin pozitif çıktığını sosyal medyadan yayımladığı video ile duyurmuştu. Durumu ağırlaşınca yoğun bakıma kaldırılan Akkul, herkesi paniğe sokmuştu ki müjdeli haber geldi.
Burak Akkul, sosyal medya hesabı Instagram'dan eşi Seda Akkul ile beraber bir video yayımladı. 20 gün boyunca yoğun bakımda zorlu bir süreç geçiren Akkul, iki gün önce yoğun bakımdan çıkarıldı. Eşi Seda Akkul, şunları yazdı:
''Yendik seni Coronaaa @burakakkul ve ben ikinci Covid 19 negatif raporumuzu aldık. Burak 20 gün yoğun bakımda uyutulduktan sonra iki gündür servis odasına alındı. Şimdi @kartaldrlutfikirdareah da @drmehmetaltintas ve ekibine bir süre daha emanetiz.''
''Burak gücünü toparladığında evimize gideceğiz. Sağlık çalışanlarına güç, kuvvet dileyerek ülkemizde ve dünyada tüm hastaların iyileşmesi için dua ediyoruz.''