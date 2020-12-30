Koronavirüse karşı bağışıklığı güçlendiren besinleri bilim insanları açıkladı

Tam adı ana proteaz olan Mpro ise virüsün çoğalmasına sağlayan ve koronavirüs tarafından oluşturulan enzime deniliyor. Çalışmada; ton balığı temelli 142 peptitin hem Mpro hem de ACE2 arasındaki etkileşimlere müdahale edebileceğini ortaya koydu. Araştırmacılar, ton balığındaki peptitlerin Mpro üzerindeki 13 farklı amino asit ile etkileşime girdiğini ve virüsün çoğalmasını engelleyebileceğini gösterdi. Ayrıca peptitlerin ACE2 üzerindeki on konuma bağlandığına inanıyor; bunlardan sekizi başak proteinini hedefliyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan British Dietetic Association (BDA) Sözcüsü Hannah Whittaker, "Araştırma, ton balığıiçindeki bir proteinin bir ACE2 reseptörüne tutunduğunu ve potansiyel olarak SARS-CoV-2 bağlanmasını engelleyebileceğini gösteriyor. İnsanlar daha fazla ton balığı yemenin Kovid-19’u durduracağını düşünebilir ancak aşırı ton balığı tüketimi yüksek cıva içeriği nedeniyle sağlık üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olabilir" ifadelerini kullandı.