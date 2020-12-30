Koronavirüse karşı bağışıklığı güçlendiren besinleri bilim insanları açıkladı
Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı bağışıklığı güçlendiren besinleri bilim insanları açıkladı. Beslenme bağışıklığın gelişiminde büyük önem taşıyor. İşte bu süreçte masanızda olması gereken besinler...
TÜRKİYE ve dünyayı sarsan yeni tip koronavirüs (Kovid-19), en çok bağışıklığı düşük olan insanları hedef alıyor. Virüse yakalananların bir kısmı hastalığı ayakta atlatırken bir kısmı yoğun bakıma giriyor. Bu noktada ayırt edici olan bağışıklık sistemi oluyor. Koronavirüsten mesafe ve maske sayesinde uzak kalırken; masamızdaki besinleri de bir kez daha gözden geçirmemiz gerekiyor. Zira bilim insanları bağışıklığı güçlendirmek için vitamin haplar yerine doğal besinlere yönelmemizi öneriyorlar. Peki; hangi besinler bağışıklığı güçlendiriyor, en çok hangileri faydalı? Bilim insanlarından 5 besinle ilgili öneri geldi. İşte; bağışıklığı güçlendiren o besinler:
Ton balığı - Tavsiye eden kurum Bohai Üniversitesi, Çin
Konserve ton balığı, Türkiye’de dahil olmak üzer tüm dünyada tüketilen popüler besinler arasında yer alıyor. Omega-3 ve protein içeriği yüksek olan iyi bir B12 vitamini kaynağı olan ton balığının yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı da vücudu güçlendirebileceği düşünülüyor. Ekim ayında Food Chemistry dergisinde yayınlanan bilimsel bir makale; ton balığından elde edilen proteinlere ve bunların koronavirüs enfeksiyonunu önlemede rol oynayıp oynamadıklarına baktı. Çin’de yer alan Bohai Üniversitesinden araştırmacılar, ton balığını oluşturan peptitleri inceledi. Ton balığının vücut tarafından sindirildiğinde oluşturulan 142 peptitin Kovid-19’un vücuda girdiği Mpro enzimi ve ACE2 reseptörü ile nasıl reaksiyona girdiğini modellemek için bilgisayar sistemleri kullanıldı. ACE2, koronavirüsün insan hücrelerine açılan kapısı olarak biliniyor ve Kovid-19'a neden olan SARS-CoV-2 virüsünün yüzeyinden çıkıntı yapan başak protein tarafından hedef alınıyor.
Tam adı ana proteaz olan Mpro ise virüsün çoğalmasına sağlayan ve koronavirüs tarafından oluşturulan enzime deniliyor. Çalışmada; ton balığı temelli 142 peptitin hem Mpro hem de ACE2 arasındaki etkileşimlere müdahale edebileceğini ortaya koydu. Araştırmacılar, ton balığındaki peptitlerin Mpro üzerindeki 13 farklı amino asit ile etkileşime girdiğini ve virüsün çoğalmasını engelleyebileceğini gösterdi. Ayrıca peptitlerin ACE2 üzerindeki on konuma bağlandığına inanıyor; bunlardan sekizi başak proteinini hedefliyor.
Konuya ilişkin açıklama yapan British Dietetic Association (BDA) Sözcüsü Hannah Whittaker, "Araştırma, ton balığıiçindeki bir proteinin bir ACE2 reseptörüne tutunduğunu ve potansiyel olarak SARS-CoV-2 bağlanmasını engelleyebileceğini gösteriyor. İnsanlar daha fazla ton balığı yemenin Kovid-19’u durduracağını düşünebilir ancak aşırı ton balığı tüketimi yüksek cıva içeriği nedeniyle sağlık üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olabilir" ifadelerini kullandı.
Bitter çikolata ve üzüm
Tavsiye eden kurum: North Carolina Eyalet Üniversitesi, ABD
Flavanoller; yeşil çay, misket üzümleri, bitter çikolata, yaban mersini ve şarap gibi birçok farklı gıda ürününde bulunan bir grup kimyasal bileşiğe deniliyor. 60 yaşın üzerindeki insanlarda kan dolaşımı ve gelişmiş zihinsel çeviklik dahil olmak üzere çeşitli sağlık yararları ile ilişkilendirilen maddeye ait flavan-3-ols olarak bilinen bir alt grubun koronavirüsle savaşmaya yardımcı olabileceği belirtildi. ABD’de yer alan North Carolina Eyalet Üniversitesinden araştırmacılar, flavanollerin Kovid-19’la savaşmaya yardımcı olmak için bir kişinin bağışıklık sistemini nasıl etkilediğini görmek istedi ve Mpro enzimine odaklandı. Çalışmanın yazarı Profesör De-Yu Xie, "Yeni tip koronavirüsteki Mpro enzimi, virüsün kendini kopyalaması ve bir araya getirmesi için gereklidir. Bu enzimi devre dışı bırakabilirsek virüs ölür" dedi.