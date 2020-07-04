Koronavirüse aldırmadılar! İstanbul Boğazı'nda skandal görüntüler
İSTANBUL Fatih Balat sahiline koronavirüse aldırmadan sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak parti yaptılar.
Koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe konusunda sık sık uyarılar yapılırken, Balat'ta bir grup yat partisi düzenledi. Partiye katılan kişilerin, sosyal mesafe kuralını hiçe saydıkları ve maske takmadıkları görüldü. İşte skandal görüntüler...
İstanbul Fatih Balat sahiline dün saat 22.00 sıralarında 2 farklı yat yanaştı. Önceden parti için rezervasyon yaptıran kişiler, tek tek yatlara bindi. Müzik eşliğinde bir süre Balat sahilinde eğlenen grup daha sonra boğaza açıldı.
Eminönü açıklarında yatta eğlence yapıldığını gören sahil güvenlik ekipleri ise yata yanaştı. Yatta bir süre parti yapanlarla görüşen ekipler, eğlenceyi sonlandırdı.
Balat Sahili'ndeki yatlarda yapılan eğlence havadan da görüntülendi. Eğlenceye katılan kişilerin, sosyal mesafe kuralını hiçe saydıkları ve maske takmadıkları görüldü.